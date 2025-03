Coldiretti Toscana: “Dazi Usa, a rischio 800 milioni di export Made in Tuscany”

Firenze, 5 marzo 2025 – Trema il Made in Tuscany a tavola: l’imposizione di dazi sul cibo regionale esportato negli Usa metterebbe a rischio il record di esportazioni che nei primi nove mesi del 2024 aveva realizzato un nuovo balzo del 35% superando gli 800 milioni. In un mercato, quello statunitense, divenuto sempre più strategico per il settore agroalimentare toscano, con l’ulteriore pericolo di alimentare la già fiorente industria del falso.

Le ricadute di eventuali dazi colpirebbero – con una sovrattassa del 10% secondo un recente studio di Prometeia - il 12,2% dell’intero export con la provincia di Grosseto che sarebbe la più penalizzata.

Tra i prodotti più penalizzati dai dazi ci sarebbero olio e vino che da soli valgono il 90% di tutti i flussi commerciali oltre oceano. E’ quanto afferma Coldiretti Toscana in riferimento al messaggio del presidente Donald Trump agli agricoltori americani di prepararsi a produrre di più dopo l’annuncio dell’imposizione di tariffe aggiuntive dal 2 aprile sulle merci provenienti da Messico, Canada e Cina, che interesseranno anche l’alimentare.

“L’imposizione di dazi sulle nostre esportazioni aprirebbe ovviamente uno scenario preoccupante, tanto più in considerazione dell’importanza che il mercato statunitense ha per le nostre produzioni agroalimentari e non solo. – spiega la presidente regionale, Letizia Cesani -. Il mercato Usa vale il 25% di tutto l’export Made in Tuscany nel mondo: è il principale paese di destinazione dei nostri prodotti extra Ue. E’ strategico per tanti prodotti, dal vino all’olio, ma anche per formaggi ed insaccati. Per questo crediamo che debbano essere messe in campo tutte le necessarie azioni diplomatiche per scongiurare una guerra commerciale che danneggerebbe cittadini e imprese europee e americane”.

L’altro timore di Coldiretti è che, eventuali dazi del 25% sul cibo italiano, farebbero alzare i prezzi al consumo per i consumatori americani, che potrebbero essere portati a indirizzarsi su altri beni più a buon mercato, proprio a partire dai cosiddetti “italian fake”. Gli Stati Uniti sono infatti oggi il Paese che detiene saldamente la leadership produttiva del falso Made in Italy con il fenomeno delle imitazioni di cibo tricolore che è arrivato a rappresentare oltre 40 miliardi di euro.

Basti pensare che il 90% dei formaggi di tipo italiano in Usa – sottolineano Coldiretti Toscana e Filiera Italia – sono in realtà realizzati in Wisconsin, California e New York. Ma il problema riguarda un po’ tutte le categorie, dall’olio d’oliva con l’ormai celebre “Tuscany Sun” al “Salame Tuscana” fino a passata e sughi. Una fiorente industria del falso che potrebbe avvantaggiarsi del calo di consumi del vero cibo italiano allontanando gli americani da un modello alimentare sicuramente più sano, salubre ed equilibrato. Un danno per l’economia certo ma anche per la loro salute.

“Prima dell’imposizione dei dazi di Trump gli scambi commerciali di prodotti alimentari tra Toscana e Usa erano nettamente a favore del nostro agroalimentare: un trend che potrebbe fermarsi. In particolare, sotto l’amministrazione Biden, il mercato dei prodotti alimentari toscani è diventato sempre più importante passando dai 689 milioni di euro del 2021 quando alla Casa Bianca c’era Trump 1, ad 876 milioni nel 2023, un record già destinato a frantumarsi nel 2024 superando con probabilità il miliardo di euro”, conclude Coldiretti.