David Taleti muore in un terribile incidente stradale. Dolore in Mugello

Vicchio di Mugello (Firenze), 16 novembre 2023 – David Taleti, 26enne di Vicchio è morto nel primo pomeriggio di oggi, 16 novembre, in un tragico incidente sulle strade del Comune di Rufina in sella alla sua moto. Stando alle prime ricostruzioni, il ragazzo intorno alle 13.45 stava transitando con la sua moto in località di Scopeti, in direzione Dicomano, quando, per cause da accertare, avrebbe perso, nei pressi della Chiesa, il controllo della due ruote andando a scontrarsi con un furgone procedente in direzione opposta. Il conducente ha subito prestato soccorso. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118 e la Polizia Municipale di Rufina. Presente anche il sindaco di Rufina Vito Maida. Nonostante i repentini soccorsi, purtroppo, David è deceduto sul posto a seguito delle gravi ferite riportate. Grande il cordoglio anche da parte del Comune di Vicchio dove il ragazzo risiedeva assieme alla famiglia. Il Sindaco Carlà Campa lo ricorda come un ragazzo brillante, sempre disponibile e sorridente. Cause e dinamiche restano al vaglio delle autorità che hanno eseguito tutti i rilievi del caso, ma secondo quanto appreso il ragazzo viaggiava in sella a una moto di grossa cilindrata. La procura ha disposto l'autopsia. La polizia municipale è ancora impegnata con i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e le cause