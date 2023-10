13 ottobre 2016, l’addio a Dario Fo: il “giullare” che vinse il Nobel

Firenze, 13 ottobre 2023 – Il 13 ottobre del 2016 moriva Dario Fo. Aveva 90 anni il grande attore e drammaturgo, regista, scrittore, Nobel per la Letteratura ma anche pittore, scenografo e impegnato attivista. La moglie, l'attrice Franca Rame, era morta a 84 anni nel maggio del 2013. Coincidenza della sorte, l'attore si spense proprio nel giorno in cui veniva assegnato il Nobel per la letteratura a Bob Dylan. Il drammaturgo fu insignito dell'onorificenza 19 anni prima, il 9 ottobre 1997. L'accademia svedese glielo aveva assegnato con la seguente motivazione: "Perché, seguendo la tradizione dei giullari medievali, dileggia il potere restituendo la dignità agli oppressi".

Nonostante l'età e le condizioni di salute precarie, Fo continuò a scrivere, recitare, dipingere fino all’ultimo. La sua vena artistica non si è mai spenta. Stava già poco bene, ma riuscì a nascondere la sua sofferenza improvvisando anche una vecchia canzone napoletana in una delle sue ultime apparizioni pubbliche per la presentazione del libro 'Darwin', nella sua abitazione al quinto piano di un elegante palazzo in Corso di Porta Romana, stracolmo di maschere del tetro, cimeli, targhe e riconoscimenti. Vista e udito gli si erano ulteriormente abbassati, un pò smagrito aveva però risposto a lungo alle domande, pronto alla battuta. E con ironia aveva parlato dei suoi progetti futuri. Era il 20 settembre e pochi giorni dopo venne ricoverato. Prima di aggravarsi ha cantato per ore. "Un gran finale e se ne è andato", fu la prima dichiarazione pubblica del figlio Jacopo. Il suo iperbolico e anticlericale 'Mistero buffo' recitato in grammelot, fece di lui uno degli autori italiani più rappresentati al mondo, anche se è stato più volte censurato in Italia. Fo è stato l'ultimo italiano a vincere il Nobel per la Letteratura. Prima di lui lo ottennero: Eugenio Montale nel 1975, Salvatore Quasimodo nel 1959, Luigi Pirandello nel 1934, Grazia Deledda nel 1926 e Giosuè Carducci nel 1906. Riposa al Famedio di Milano, il Pantheon delle personalità illustri, accanto all'amata moglie Franca Rame. Indimenticabile resterà l'addio di Dario Fo alla sua compagna, quel lungo "Ciao" pieno di dolore e amore. Una coppia unita sul palcoscenico e nella vita dal 1954. Nasce oggi Arturo Brachetti nato il 13 ottobre del 1957 a Torino. Oggi il celebre trasformista, illusionista e attore compie 66 anni. Ha detto: “Certe volte, quando non lavoro, anche se dalla finestra posso ammirare la Mole Antonelliana, mi annoio. Allora mi vesto da prete e vado a comprare il Viagra in farmacia per far divertire la farmacista”. Maurizio Costanzo