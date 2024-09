Dai Lions visite mediche gratuite sabato 12 ottobre

Firenze, 30 settembre 2024 – A grande richiesta da parte della cittadinanza torna l’iniziativa firmata dal Dipartimento Salute dei Lions della Toscana “Camper della salute”. Sabato 12 ottobre un Camper attrezzato per eseguire screening glicemico e indagine findrisc - per capire attraverso 8 domande quale è il rischio di sviluppare il Diabete nei prossimi 10 anni - sarà in Piazza Buondelmonti all’Impruneta, dalle ore 10 alle 18. Disponibile quest’anno anche il camper oculistico per il controllo del glaucoma. Nel pomeriggio, a partire dalle 14,30, grazie alla collaborazione delle Misericordie che mettono a disposizione i propri ambulatori, sarà anche possibile effettuare visite senologiche e cardiologiche, che non richiedono prenotazione e che sono rigorosamente gratuite. “Appare sempre più chiaro – spiegano i Lions - che il Diabete rappresenti una delle maggiori emergenze sanitarie del nostro tempo a livello planetario. Le persone affette da Diabete in tutto il mondo sono oltre 400 milioni, dal 1980 il numero si è quadruplicato. Con questo ritmo si prevede che nel 2025 avremo oltre 700 milioni di diabetici. In Italia, è affetto da Diabete l’8.5% della popolazione adulta – con punte fino al 20% sopra i 70 anni – pari a circa 5 milioni di soggetti di cui almeno 1 milione non sanno di esserlo. Queste cifre – continuano gli organizzatori - devono far riflettere, perché il Diabete riduce ancora oggi la vita di 5-10 anni ed è una delle cause principali di malattie cardiovascolari, di cecità, di insufficienza renale e di amputazione degli arti. Si configura quindi una vera e propria epidemia a livello globale con costi altissimi per i singoli individui come per lo Stato e, quindi, con la necessità urgente di mettere in campo una efficace politica di prevenzione.” Ecco perché i Lions e i Leo del Distretto 108 La della nostra regione dal 2020 hanno dato inizio al progetto “Prevenzione del Diabete nella comunità Toscana”, grazie ai fondi erogati dalla Fondazione Internazionale L.C.I.F. e a quelli raccolti dal direttamente dal Distretto. Ad offrire il proprio contributo determinante sono state anche ,le Misericordie della Toscana garantendo supporto logistico ed umano nel rispetto della convenzione tra Lions Club International – Distretto 108La Toscana e la Federazione delle Misericordie della Toscana. “L’utilizzo del Camper della salute – concludono gli organizzatori - permetterà di effettuare un intervento di efficace prevenzione del Diabete nel nostro Distretto, sviluppando anche un programma educativo per la scuola secondaria di II livello volto a modificare uno stile di vita non corretto sotto il profilo alimentare e motorio.”