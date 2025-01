«Da ventitré anni guido io», il minibus di Gianni Driver

Arezzo, 3 gennaio 2025 – Da 23 anni con il suo furgoncino 9 posti accompagna e riprende ragazzi di ogni età dai locali del divertimento notturno. Ma da quando è entrato in vigore il nuovo codice della strada il telefono di Gianni degl’Innocenti, per tutti Gianni Driver, squilla più spesso.

Gianni, nelle ultime settimane non solo i giovani, anche gli adulti chiamano per un passaggio?

«A parte l’ultimo dell’anno, in generale anche le famiglie si appoggiano per uscire ai mezzi sicuri. Adesso succede anche per andare al ristorante. Sta cambiando molto la situazione ed è il riflesso delle nuove normative sul codice della strada. C’è molta paura per la patente e timore dei controlli. Le persone non si sentono più sicure nemmeno se hanno bevuto un solo bicchiere di vino. Temono di essere fermati dalla polizia e di risultare dall’etilometro con un tasso alcolico sopra quello consentito».

Da quanti anni fa questo lavoro?

«Sono 23 anni che accompagno giovani e non nelle serate del divertimento. Il lavoro principale si svolge il venerdì e il sabato sera ma mi è capitato di fare servizi anche agli aeroporti, di accompagnare persone grandi. Lavoro anche con aziende strutturate del territorio e porto gente in giro durante la settimana».

Come è cambiato il mondo del divertimento notturno negli ultimi tempi?

«Le discoteche hanno fatto registrare un forte calo negli ultimi anni. Una condizione intensificata post Covid ma iniziata molto prima. I ragazzini non lavorano e non hanno tanti soldi da spendere ed è difficile anche chiedere ai genitori che già sono in difficoltà per bollette che aumentano e spese varie. Una famiglia con due figli che vogliono uscire il fine settimana non riesce a spendere così tanto per i locali. Adesso succede però che i ragazzi giovani mi chiamino quando vanno a cena magari in provincia, perché non si sentono sicuri nel prendere la propria macchina. E’ cambiato anche l’orario, adesso mi chiedono di portarli a cena e riprenderli quando chiudono i bar del centro. Di solito intorno alle 2 quando i locali si fermano o smettono di dare da bere. Il mio lavoro finisce prima rispetto agli orari delle discoteche se si escludono serate perticolari come il capodanno o le varie feste. Il nuovo codice della strada farà avvicinare anche gente più grande a questo tipo di servizio con conducente»