Da una vigna lavorata con i cavalli da tiro, nasce Nitrito al Borro

Arezzo, 9 novembre 2023 – Il Borro, tenuta vitivinicola biologica toscana nel bacino del Valdarno Superiore, di proprietà di Ferruccio Ferragamo, fortemente vocata al rispetto dell’ambiente e dell’ecosistema, presenta Nitrito 2018, Valdarno di Sopra Cabernet Sauvignon

DOC. Un vino biologico a ridotto impatto ambientale, ottenuto con tecniche biodinamiche, tra cui eccelle la lavorazione della vigna con cavalli da tiro, nella piena armonia tra uomo e Terra.

Dopo un accurato studio dell’ecosistema e dell’ambiente, nel 2017 l’azienda avvia il progetto “Nitrito” con l’arrivo dei cavalli da tiro Noriker in Tenuta, per il loro addestramento e futuro lavoro in vigna. Una scelta volta a migliorare la longevità del vitigno e la resa qualitativa della pianta. La

terra, lavorata da una forza animale e non meccanica vede una migliore ossigenazione, perché è proprio l’aria a darle vita e permetterle di accogliere in sé microrganismi ed insetti di svariate specie

dando la possibilità all’acqua di essere assorbita con facilità, penetrando in modo uniforme. Una

tecnica innovativa che trae la sua forza dalla tradizione agricola e che consente una coltivazione

della vigna a ridotto impatto, evitando altresì la dispersione di Co2 nell’ambiente.

Al centro del progetto troviamo la Vigna Casella, 2 ettari coltivati a Cabernet Sauvignon, nel cuore

della Tenuta. Una vigna impiantata nell’aprile 1999 a 285 m. sul livello del mare, con un’ottima

esposizione al sole, forte escursione giorno/notte, una buona ventilazione proveniente da Nord e i

Monti di Pratomagno a sua protezione.

Nitrito è frutto dell’altissima qualità dell’uva selezionata per il Cru e di un meticoloso processo

artigianale di lavorazione, in cantina, che prevede una fermentazione integrale in barrique di

rovere francese, con 12 rotazioni manuali giornaliere per mantenere il cappello bagnato ed avere

omogeneità nel mosto. Finita la fermentazione, inizia la macerazione delle vinacce e dei vinaccioli

direttamente a contatto con il vino per 60 giorni. Dopo la svinatura, segue un affinamento in

barrique di 24 mesi, dove vengono utilizzate tre tipologie di barrique differenti nella tostatura,

nella grana fine/extra fine e finissima del legno e nella provenienza da specifiche foreste, che

conferiscono al vino peculiarità uniche e distinte. A fine affinamento avviene l’assemblaggio in

acciaio per equilibrare il vino in tutte le sue componenti per circa 4 mesi. Gli ulteriori 30 mesi in

bottiglia rendono Nitrito un vino estremamente setoso e dalla grande persistenza.