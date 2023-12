Telethon, nelle piazze della Toscana tornano i cuori di cioccolato

Firenze, 9 dicembre 2023 - Il 10, 16 e 17 dicembre, anche nelle piazze della Toscana tornano i cuori di cioccolato Telethon per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. I cuori di cioccolato saranno distribuiti dai volontari di Fondazione Telethon, Uildm, Avis, Anffas, Unpli, Azione Cattolica e presso le edicole di Si.Na.Gi aderenti. Le piazze in cui saranno presenti i volontari saranno disponibili sul sito https://www.telethon.it/partecipa/eventi/siamo-in-piazza-con-tut to-il-cuore. "Facciamoli diventare grandi insieme" è l'invito che Fondazione Telethon rivolge ai cittadini per continuare a partecipare alla grande catena di solidarietà e sostenere la ricerca. Chi vorrà supportare la ricerca Telethon, come ringraziamento per una donazione di 15 euro, riceverà il cuore di cioccolato, un prodotto firmato Caffarel, per Fondazione Telethon e disponibile nelle due varianti classiche (cioccolato extra fondente e al latte) e nel nuovo gusto cioccolato bianco. È possibile trovare i cuori di cioccolato anche sullo shop online di Fondazione Telethon (shop.telethon.it). Per partecipare in prima persona alla campagna come volontario e aiutare a distribuire i cuori di cioccolato, è possibile telefonare al numero 06 440151 - tasto 2 oppure scrivere un'e-mail all'indirizzo [email protected].