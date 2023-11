Il mistero del ragazzino in fuga: Cristiano è sparito da due giorni. Ricerche a tappeto

Grosseto, 22 novembre 2023 – E’ un ragazzo con una storia familiare e personale non facile, nonostante abbia solo 12 anni, ma è descritto anche come un adolescente sostanzialmente tranquillo e ben voluto da tutti. Solo che – questo aveva confidato ad alcuni coetanei – voleva tornare a casa. Per questo lunedì mattina, durante la ricreazione, Cristiano Giordano ha utilizzato la scala antincendio per uscire dalla scuola di Albinia insieme a un compagno di classe per poi allontanarsi. L’amico è stato rintracciato alla stazione ferroviaria di Albinia, nel comune di Orbetello, mentre lui – che pure era arrivato fin lì – si è dileguato nei campi circostanti facendo perdere le tracce.

Lo stanno cercando i carabinieri, così come le altre forze di polizia, non solo in Maremma, perché se è vero che vuole tornare dai suoi familiari (cosa che ha già fatto in passato) da tener d’occhio ci sono anche le zone umbre, soprattutto Spello, comune nei pressi di Foligno, dove la famiglia risiede e dove sperano arrivi il prima possibile.

Il ragazzino è ospite della comunità gestita dalla cooperativa "Crisalide", che ha sede all’interno del Parco della Maremma, struttura che accoglie giovani con problemi familiari. "Non è la prima volta che fa un gesto del genere – dicono i responsabili della cooperativa, per cui è probabile sia tornato in Umbria". "Lo stiamo aspettando a braccia aperte – dice Roberta Cavallini, dirigente della scuola media frequentata dal dodicenne –. C’è molta preoccupazione, ma siamo convinti che andrà tutto per il meglio".

Gli amici gli stanno inviando messaggi sul cellulare che il dodicenne legge senza risposndere. Foto e nome sono stati forniti dalle autorità nella speranza che qualcuno lo riconosca.