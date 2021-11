Perugia,24 novembre 2021 - Altri 110 nuovi casi Covid in Umbria nell'ultimo giorno dove si segnalano due nuovi morti mentre rimangono stabili i ricoverati in ospedale, 54, sette nelle terapie intensive. Lo si legge sul sito della Regione. I guariti sono stati 117, con gli attualmente positivi ora 1.636, nove in meno. Sono stati analizzati 2.705 tamponi e 7.341 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari all'1,09 per cento (0,5 per cento martedì). Stando al bilancio generale, in Umbria diventano 67.050 le persone risultate contagiate dal Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Situazione vaccini

Intanto è record di somministrazionicontro il Covid in Umbria,con una copertura del 10,48 per cento della popolazione. Lo evidenziano i dati sul portale della Regione aggiornati al 24 novembre. Le prime dosi fatte sono state invece 255, con l'85,76 per cento della popolazione che le hanno ricevute. In 459 hanno invece ricevuto la seconda somministrazione che copre attualmente l'84,32 per cento dei vaccinabili. Secondo i dati del Governo,per cento delle dosi di vaccino Covid finora ricevute, cioè un milione 416.393 su un milione 497.297. Alla mattina del 24 novembre ne sono quindi ancora disponibili 80.904.