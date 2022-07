Coronavirus Toscana 24 luglio, il bollettino di oggi: 2.627 contagi e 6 morti

Firenze, 24 luglio 2022 - Continua il report quotidiano delle Regione Toscana per monitorare l'andamento dell'epidemia da Covid-19. Oggi, domenica 24 luglio, i nuovi casi positivi sono 2.627 su 15.077 test di cui 2.149 tamponi molecolari e 12.928 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 17,42% (74,7% sulle prime diagnosi). Sono invece 3.515 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 74,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 95.587, +0,4% rispetto a ieri.

Ieri, sempre secondo i dati istituzionali i contagi erano 3500 con nessun decesso registrato.

LEGGI ANCHE:

Età media

L’età media dei 2.627 nuovi positivi odierni è di 53 anni circa (11% ha meno di 20 anni, 16% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 31% tra 60 e 79 anni, 11% ha 80 anni o più).

​La mappa del contagio

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (618 confermati con tampone molecolare e 2.009 da test rapido antigenico). Sono 364.603 i casi complessivi ad oggi a Firenze (503 in più rispetto a ieri), 89.045 a Prato (177 in più), 104.214 a Pistoia (225 in più), 64.673 a Massa (165 in più), 139.453 a Lucca (319 in più), 152.816 a Pisa (323 in più), 117.725 a Livorno (325 in più), 119.340 ad Arezzo (221 in più), 94.759 a Siena (155 in più), 71.186 a Grosseto (214 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

In isolamento

Complessivamente, 94.838 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (346 in più rispetto a ieri, più 0,4%).

I ricoveri

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono complessivamente 749 (1 in meno rispetto a ieri, meno 0,1%), 26 in terapia intensiva (2 in più rispetto a ieri, più 8,3%).



Le guarigioni

Le persone complessivamente guarite sono 1.212.436 (2.276 in più rispetto a ieri, più 0,2%): 0 persone clinicamente guarite (stabili rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 1.212.436 (2.276 in più rispetto a ieri, più 0,2%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.

I decessi

Purtroppo, oggi si registrano 6 nuovi decessi: 4 uomini e 2 donne con un’età media di 86,3 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 4 a Pisa, 2 a Livorno.

I grafici di Covidstat:

Gli attualmente positivi

In terapia intensiva