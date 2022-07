Covid Toscana, l'ondata estiva colpisce in pieno: più di 5mila casi, aumentano i ricoveri

Firenze, 8 luglio 2022 - resta alto il numero dei nuovi positivi al Covid individuati nelle ultime 24 ore in Toscana, che nel bollettino regionale sono 5.165. Alto anche il tasso di positività: 24,4% che sale al 79,1% sulle prime diagnosi. I test effettuati sono stati 21.159 (2.531 tamponi molecolari e 18.628 test rapidi). Gli attualmente positivi sono oggi 74.459, +2,2% rispetto a ieri.

Riguardo al tasso di incidenza ogni 100mila abitanti, la provincia con il dato più alto nelle ultime 24 ore è Siena con 204 nuovi casi ogni centomila abitanti, le altre sono tutte comprese fra 120 e 130 tranne Lucca che è a 161.

Sono 347.599 i casi complessivi ad oggi a Firenze (1.359 in più rispetto a ieri), 84.780 a Prato (352 in più), 99.179 a Pistoia (357 in più), 61.102 a Massa Carrara (228 in più), 131.752 a Lucca (616 in più), 145.287 a Pisa (580 in più), 111.358 a Livorno (417 in più), 113.199 ad Arezzo (451 in più), 89.045 a Siena (538 in più), 66.768 a Grosseto (267 in più).

Cresce ancora il numero dei ricoveri: 631 in totale, più 8 rispetto a ieri. Di questi 604 sono in area Covid (più 7 rispetto a ieri) e 27 in terapia intensiva (più uno).

Oggi si registrano otto decessi: sei uomini e due donne con un'età media di 81,5 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 3 a Firenze, 1 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 3 a Pisa.

I guariti sono 3.589; crescono dello 0,3% e raggiungono quota 1.165.938 (93,2% dei casi totali).

L'età media dei 5.165 nuovi positivi odierni è di 49 anni circa (10% ha meno di 20 anni, 19% tra 20 e 39 anni, 35% tra 40 e 59 anni, 27% tra 60 e 79 anni, 9% ha 80 anni o più).

Complessivamente, 73.828 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (1.560 in più rispetto a ieri, più 2,2%).