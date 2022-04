Covid Toscana 23 aprile, bollettino: 4270 casi e 3 morti

Firenze, 23 aprile 2022 - Sono 4270 i casi di covid registrati in Toscana nelle ultime 24 ore e resi noti nella giornata di sabato 23 aprile. La discesa del covid continua, ma in maniera lenta. Sono ancora tante le persone alle prese con il virus. Che nella maggior parte dei casi si presenta con sintomi curabili a casa. E la discesa dei ricoveri continua, seppur anche qui in maniera lenta. Intorno ai 700 in questo momento i pazienti che vengono curati nelle strutture ospedaliere toscane. Dei casi odierni, 1.166 sono stati confermati con tampone molecolare e 3.104 da test rapido antigenico.

Sono 300.371 i casi complessivi ad oggi a Firenze (1.136 in più rispetto a ieri), 74.479 a Prato (240 in più), 86.560 a Pistoia (322 in più), 52.581 a Massa-Carrara (235 in più), 113.140 a Lucca (487 in più), 122.887 a Pisa (492 in più), 94.700 a Livorno (449 in più), 98.711 ad Arezzo (346 in più), 74.692 a Siena (305 in più), 56.789 a Grosseto (258 in più).

Oggi sono stati eseguiti 3.752 tamponi molecolari e 19.766 tamponi antigenici rapidi, di questi il 18,2% è risultato positivo. Sono invece 5.566 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 76,7% è risultato positivo.

I ricoverati sono 684 (25 in meno rispetto a ieri), di cui 19 in terapia intensiva (stabili).

Oggi si registrano 3 nuovi decessi: 2 uomini e una donna, con un'età media di 84,3 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le tre persone decedute sono una a Massa-Carrara e 2 a Pisa.

L'età media dei 4.270 nuovi positivi odierni è di 47 anni circa (15% ha meno di 20 anni, 19% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 25% tra 60 e 79 anni, 10% ha 80 anni o più).