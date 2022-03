Covid Toscana, i dati del 30 marzo: 4.960 nuovi casi

Firenze, 30 marzo 2022 - Continua il monitoraggio quotidiano sull'andamento della pandemia in Toscana. Secondo quanto anticipato dalla Regione, i nuovi casi registrati oggi sul territorio regionale sono sono 4.960 su 32.144 test di cui 7.584 tamponi molecolari e 24.560 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,43% (63,4% sulle prime diagnosi).

Un numero molto inferiore rispetto a quello di ieri, 29 marzo, quando i nuovi casi di Covid registrati sono stati 6.833, ma a fronte di un numero molto più alto di tamponi, rispetto a quello di oggi. Ieri sono stati infatti processati 43.156 test di cui 8.368 tamponi molecolari e 34.788 test rapidi

Sempre secondo quanto anticipato dalla Regione via social, i vaccini attualmente somministrati sono 8.813.986 di cui 2.346.454 dosi booster

A BREVE IL BOLLETTINO COMPLETO

Sono 276.301 i casi complessivi ad oggi a Firenze (1.110 in più rispetto a ieri), 69.559 a Prato (183 in più), 79.258 a Pistoia (306 in più), 46.695 a Massa Carrara (321 in più), 102.762 a Lucca (589 in più), 111.552 a Pisa (631 in più), 84.964 a Livorno (561 in più), 89.993 ad Arezzo (498 in più), 66.809 a Siena (386 in più), 50.631 a Grosseto (375 in più).