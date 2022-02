Firenze, 7 febbraio 2022 - La curva dei contagi flette, accentuata, come ogni lunedì, dal fatto che il numero dei tamponi effettuati la domnica scende. Nelle ultime 24 ore, la provincia in cui il virus corre di più è quella di Livorno, con 408 nuovi casi ed un tasso di incidenza (contagi giornalieri ogni centomila abitanti) che sfiora quota 124. Il comune 'maglia nera' della Toscana è invece Marradi, in provincia di Firenze, con un tasso di 302, dovuto a 9 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Covid Toscana 7 febbraio, il bollettino

Il tasso di contagi giornalieri su centomila abitanti è un dato, fornito quotidianamente dalla Regione Toscana, che aiuta a comprendere se i nuovi positivi registrati in un comune nelle ultime 24 ore si debbano considerare tanti o pochi rispetto al numero di residenti e quanto impattano, perciò, su un determinato territorio. Ecco tutti i dati a livello provinciale e comune per comune.

I dati per provincia (tasso e nuovi casi)

Livorno 124 (408 nuovi casi)

Arezzo 92 (309 nuovi casi)

Grosseto 81 (177 nuovi casi)

Lucca 77 (295 nuovi casi)

Pistoia 76 (221 nuovi casi)

Siena 69 (183 nuovi casi)

Pisa 67 (281 nuovi casi)

Firenze 67 (662 nuovi casi)

Prato 56 (143 nuovi casi)

Massa-Carrara 55 (104 nuovi casi)

I dati per comune

Zona Toscana Centro

Nell'area di Firenze, Prato e Pistoia (oltre alla zona del Cuoio pisana) si trova il record toscano giornaliero di Marradi. Seguono, sotto quota 200, Firenzuola (tasso di 178, 8 nuovi casi), sempre in provincia di Firenze, e due comuni in provincia di Pistoia: Lamporecchio (170, con 8 casi) e Abetone Cutigliano (150, con 3 nuovi contagi).

Zona Toscana Nord Ovest

Nella Toscana nord occidentale, che comprende le province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa, il primo comune per circolazione del virus è Campiglia Marittima, in provincia di Livorno, con un tasso giornaliero ogni centomila abitanti di 252, dovuto a 32 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, dove proprio oggi s'inaugura il nuovo drive through di via De Curtis a Venturina Terme per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi. Il virus circola in modo sostenuto anche a Montecatini Val di Cecina, in provincia di Pisa, con un tasso di 236 e 4 contagi, a Portoferraio, il comune più popoloso dell'Isola d'Elba, a quota 210 e 25 nuovi casi, e nel piccolo paese di Zeri, in povincia di Massa Carrara, a quota 201 e 2 contagi nell'ultimo giorno.

Zona Toscana Sud Est

Nella zona che comprende le province di Arezzo, Grosseto e Siena, è Laterina Pergine Valdarno, nell'aretino, a segnare il record negativo, con un tasso di 246 e 16 nuovi casi Covid. Seguono Campagnatico (215), Orbetello (165), Sestino (162), Sarteano e Loro Ciuffenna, entrambi a quota 154, Gaiole in Chianti (153), Monte Argentario (152).

I comuni capoluogo (tasso e nuovi casi)

Livorno 130 (203 nuovi casi)

Arezzo 122 (119 nuovi casi)

Grosseto 96 (78 nuovi casi)

Lucca 84 (75 nuovi casi)

Pistoia 76 (69 nuovi casi)

Siena 68 (37 nuovi casi)

Firenze 66 (238 nuovi casi)

Pisa 66 (59 nuovi casi)

Carrara 66 (40 nuovi casi)

Prato 54 (104 nuovi casi)

Massa 52 (35 nuovi casi)