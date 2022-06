Bollettino Covid Toscana 7 giugno, 1.628 nuovi contagi e 1 morto

Articolo : Covid Toscana, come si muove il virus sul territorio: i dati comune per comune

Firenze, 7 giugno 2022 - In Toscana sono 1.157.565 i casi di positività al Coronavirus, 1.628 in più rispetto a ieri (221 confermati con tampone molecolare e 1.407 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente.

Il quadro generale

I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.123.786 (97,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.499 tamponi molecolari e 10.770 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,3% è risultato positivo. Sono invece 2.512 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 64,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 23.665, -2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 239 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 19 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 82 anni.

Età media

L'età media dei 1.628 nuovi positivi odierni è di 41 anni circa (11% ha meno di 20 anni, 21% tra 20 e 39 anni, 37% tra 40 e 59 anni, 23% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più).

La mappa del contagio

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (221 confermati con tampone molecolare e 1.407 da test rapido antigenico). Sono 321.438 i casi complessivi ad oggi a Firenze (366 in più rispetto a ieri), 79.301 a Prato (86 in più), 92.600 a Pistoia (111 in più), 56.799 a Massa-Carrara (79 in più), 121.368 a Lucca (154 in più), 133.314 a Pisa (297 in più), 102.960 a Livorno (186 in più), 105.414 ad Arezzo (126 in più), 81.755 a Siena (112 in più), 62.061 a Grosseto (111 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

In isolamento domiciliare

Complessivamente, 23.426 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (477 in meno rispetto a ieri, meno 2%).

Ricoveri

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 239 (3 in meno rispetto a ieri, meno 1,2%), 19 in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri, più 5,6%).

Le guarigioni

Le persone complessivamente guarite sono 1.123.786 (2.107 in più rispetto a ieri, più 0,2%): 0 persone clinicamente guarite (stabili rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 1.123.786 (2.107 in più rispetto a ieri, più 0,2%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.

I decessi

Relativamente alla provincia di residenza, la persona deceduta è ad Arezzo.