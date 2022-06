Covid in Toscana, il bollettino del 3 giugno: 307 nuovi casi ma con meno tamponi

Firenze, 3 giugno 2022 - I nuovi casi positivi al Covid individuati nelle ultime 24 ore, ed emersi oggi 3 giugno, sono 307. Il dato emerge su un totale di 3.131 test di cui 735 tamponi molecolari e 2.396 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 9,81% (49,1% sulle prime diagnosi).

Drastico calo di contagi dunque ma anche e sopratutto a fronte di una marcata riduzione dei tamponi processati in occasione della festività del 2 giugno. Malgrado la forte diminuzione dei test, il tasso dei positivi si mantiene su una traiettoria discendente: oggi tocca, come detto, il 9,81% sul totale dei tamponi e il 49,1% in rapporto alle prime diagnosi. Sette giorni fa erano stati confermati, invece, 1.058 casi su 9.663 tamponi. Ma soprattutto il tasso di positività, in quel caso, raggiungeva rispettivamente il 10,95 e il 62,1%. Quindi un valore più alto rispetto all'ultima giornata.

