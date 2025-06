Arezzo, 7 giugno 2025 – E' il giorno della tradizionale “Gara Musici e Sbandieratori”.

A partire dalle 21, Piazza del Municipio ospiterà l'evento che rappresenta sia uno tra i momenti più entusiastici e spettacolari che precedono il Palio che un'importante espressione della cultura e della tradizione castiglionese.

In questa occasione, i gruppi di musici e sbandieratori dei tre Rioni – Terziere di Porta Fiorentina, Rione di Porta Romana e Rione Cassero – si sfideranno in una competizione che unisce abilità tecnica, arte e coreografie spettacolari, dando vita a un evento di grande fascino.

Piazza del Municipio si trasformerà per una notte in un suggestivo palcoscenico, capace di evocare atmosfere medievali e rinascimentali, facendo da cornice a una serata che ogni anno richiama l'attenzione di tanti cittadini e visitatori.

In questa edizione è prevista la partecipazione, in veste di presentatore d'eccezione, di Renato Bircolotti, noto al pubblico come starter e mossiere del Palio di Siena, ma che per l'occasione abbandonerà temporaneamente il suo consueto ruolo per guidare il pubblico attraverso le emozioni della serata.