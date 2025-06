Arezzo, 7 giugno 2025 – Il gruppo Maxi emergenze Asl Tse in campo per la visita di Sergio Mattarella Una ambulanza con medico e infermiere a disposizione del Capo dello Stato. Una ventina di giovani soccorsi per colpo di calore In occasione della visita del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, oggi alla Cittadella della Pace di Rondine, il Gruppo Maxi Emergenze della Asl Toscana Sud Est ha predisposto il Piano Sanitario, redatto sulla base del protocollo d’intesa tra Ministro della Salute, Regioni e Provincie Autonome, e le indicazioni ricevute durante la riunione alla Prefettura di Arezzo. Un piano che ha messo in campo uomini e mezzi del 118 dislocati nei punti chiave, pronti ad intervenire in caso di necessità. Una presenza capillare e discreta di circa 40 fra uomini e donne del 118 che hanno vigilato per assicurare interventi tempestivi in caso di necessità. Una ambulanza ALS (Advanced Life Support –Supporto Avanzato alle Funzioni Vitali) con medico e infermiere era a disposizione esclusiva del Presidente della Repubblica. Il piano ha messo in campo tre ambulanze BLSD nel piazzale sovrastante l’arena, mentre una quarta era fuori dallo slargo a sinistra del piazzale sovrastante l’arena. A queste si sono aggiunti due ambulatori mobili e il furgone Maxiemergenze mentre due ambulanze hanno seguito la marcia. A coordinare mezzi e interventi dal PCA (posto di comando avanzato) il Disaster manager Luca Pancioni, mentre le chiamate e i contatti radio provenienti dal luogo dell’evento sono stati gestiti dalla Centrale Operativa del 118 di Arezzo. Sono, inoltre, stati individuati percorsi alternativi per garantire una adeguata copertura del territorio vista la lunghezza della marcia, circa 12 km.

Durante la mattinata il personale del 118 ha soccorso circa venti giovani fra ragazzi e ragazzi per colpo di calore, due dei quali sono stati trasferiti in pronto soccorso ad Arezzo per accertamenti.