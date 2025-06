Nasce il liquore con i pinoli del parco di San Rossore a Pisa

Pisa, 6 giugno - Un prodotto unico, frutto dell’incontro tra tradizione artigianale e innovazione, con un ingrediente che racconta l’identità del territorio, ovvero il pinolo del parco di San Rossore a Pisa. A firmare il liquore a base di pinolo è il Liquorificio Morelli, storica azienda di Forcoli (Pisa) fondata nel 1911, attiva nella produzione di grappe, liquori e distillati di qualità. Lo rende noto la Confcommercio di Pisa. Il liquore, spiega una nota dell'associazione di categoria, "nasce da pinoli selezionati, raccolti esclusivamente all’interno della pineta di San Rossore: dopo la raccolta, vengono accuratamente frantumati e macinati, per permettere all’alcool di penetrare all’interno del seme, con un processo produttivo preciso e accurato che culmina con l’imbottigliamento a 28 gradi alcolici". “La particolarità del pinolo di San Rossore - spiega Paolo Morelli, uno dei proprietari del liquorificio - è anche nella sua colorazione: il liquore si presenta opalescente e torbido, di un bianco latteo, quasi come il limoncino ma senza la nota gialla. Questa caratteristica è dovuta alla presenza naturale di resina nel pinolo, che, a contatto con alcool e poi acqua, dà luogo a una sospensione di oli essenziali che richiamano l’effetto dell’anice mescolato con acqua; abbiamo scelto di lasciare il prodotto volutamente non filtrato per preservare tutte le proprietà salutistiche e gustative del pinolo".

E poi c'è la soddisfazione di realizzare un prodotto interamente a km zero: “La nascita di un liquore realizzato con i pinoli del parco di San Rossore - conclude Federico Pieragnoli, direttore generale della Confcommercio - rappresenta un esempio virtuoso di come si possano trasformare le eccellenze locali in prodotti innovativi e di alta qualità". Il lancio del liquore che avverrà alla Festa dell'Aia presso l'Antico Ristoro Le Colombaie di San Miniato, si inserisce in un periodo di grandi novità per il Liquorificio Morelli, che sta lavorando anche a un Liquore al Pistacchio di Toscana – con pistacchi provenienti dal Casentino – e a un Liquore al Melone con materia prima raccolta sull’Isola d’Elba. Proposte che vanno ad arricchire una gamma già celebre per eccellenze come il Limoncino, l’Arancino e altri liquori ottenuti da ingredienti di altissima qualità