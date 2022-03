Covid Toscana oggi, bollettino del 6 marzo: 2487 contagi, 8 morti

Articolo : Novavax, già 400 prenotazioni per la prima dose in Toscana

Firenze, 6 marzo 2022 - Covid Toscana, sono 2487 i nuovi casi di coronavirus rilevati oggi, 6 marzo. Rispetto a ieri i nuovi contagi sono in calo. Il virus continua dunque a circolare e, come non manca di ricordare il presidente della Regione Eugenio Giani: "Sono cauto, si è stabilizzato ma il Covid non è sparito"

L'età media dei nuovi positivi odierni è di 37 anni circa (29% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 15% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più).

Tamponi processati e tasso di positività

Oggi sono stati eseguiti 6.659 tamponi molecolari e 13.151 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,6% è risultato positivo. Sono invece 5.474 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 45,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 23.676, -3% rispetto a ieri.

Ricoveri ordinari e terapie intensive

I ricoverati sono 731 (31 in meno rispetto a ieri), di cui 47 in terapia intensiva (1 in meno).

8 morti

Si registrano 8 nuovi decessi: 5 uomini e 3 donne con un'età media di 85,3 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 2 a Firenze, 1 a Prato, 3 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 1 a Pisa. Sono 9.127 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.893 a Firenze, 766 a Prato, 832 a Pistoia, 609 a Massa Carrara, 856 a Lucca, 965 a Pisa, 667 a Livorno, 622 ad Arezzo, 470 a Siena, 330 a Grosseto, 117 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

La mappa del contagio

Sono 254.060 i casi complessivi ad oggi a Firenze (501 in più rispetto a ieri), 65.468 a Prato (89 in più), 72.897 a Pistoia (150 in più), 40.286 a Massa (136 in più), 88.157 a Lucca (353 in più), 99.830 a Pisa (270 in più), 74.045 a Livorno (273 in più), 78.586 ad Arezzo (290 in più), 56.307 a Siena (183 in più), 41.980 a Grosseto (242 in più).

