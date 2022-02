Covid Toscana 17 febbraio, continua la discesa dei positivi e dei ricoveri

Articolo : "Una pillola per sconfiggere il Covid da casa": ecco come funziona

Firenze, 17 febbraio 2022 - I nuovi positivi al Covid individuati nelle ultime 24 ore sono 3.691, a fronte di 34.321 test (poco più di diecimila tamponi molecolari e 24mila test rapidi). Il tasso di positività è del 10,7%, mentre quello calcolato solo sulle prime diagnosi è del 54,9%.

Guarigioni ancora a ritmo sostenuto

Gli attualmente positivi sono oggi 58.035, -5,4% rispetto a ieri. Questo grazie a guarigioni con tampone negativo che viaggiano ancora a ritmo sostenuto: 7.011 in più in un giorno.

I ricoveri

Le persone ricoverate sono complessivamente 1.089 (28 in meno rispetto a ieri, meno 2,5%), 70 in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri, più 1,4%).

I nuovi casi provincia per provincia

Sono 245.011 i casi complessivi ad oggi a Firenze (897 in più rispetto a ieri), 63.601 a Prato (199 in più), 70.004 a Pistoia (229 in più), 37.867 a Massa Carrara (153 in più), 82.148 a Lucca (514 in più), 95.273 a Pisa (416 in più), 69.380 a Livorno (432 in più), 73.442 ad Arezzo (304 in più), 52.107 a Siena (291 in più), 38.572 a Grosseto (256 in più).

Venti decessi

Nelle ultime 24 ore si sono registrati venti decessi: due a Firenze, due a Prato, uno a Pistoia, uno a Massa Carrara, tre a Lucca, tre a Pisa, uno a Livorno, uno a Arezzo, uno a Siena, cinque a Grosseto.

Sono 8.739 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.771 a Firenze, 732 a Prato, 791 a Pistoia, 598 a Massa Carrara, 836 a Lucca, 915 a Pisa, 611 a Livorno, 618 ad Arezzo, 452 a Siena, 301 a Grosseto, 114 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Leggi anche:

Rivedi i dati del 16 febbraio

Covid, commerciante muore a 57 anni

Variante Omicron, colpisce la gola e non i polmoni. Cosa dicono gli ultimi studi. Sintomi

Super Green pass obbligo vaccinale over 50: cosa cambia dal 15 febbraio

L'età media

L'età media dei 3.691 nuovi positivi odierni è di 36 anni circa (30% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 13% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più).

I vaccini

I vaccini somministrati ad oggi sono 8 milioni 553.533.

I grafici CovidStat/Infn:

Totale positivi:

In terapia intensiva: