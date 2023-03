Covid, il cambio di rotta: “Stop vaccini, riprendiamo in autunno”. Il bollettino va in soffitta

Pisa, 24 marzo 2023 – “Il bollettino Covid settimanale? Si può interrompere la sua comunicazione al pubblico e metterlo solo online come si fa per altre malattie, ad esempio l'influenza. Chi vuole può controllare i numeri ma oggi è necessario riportare Sars-CoV-2 nell'alveo delle malattie infettive che esistono e che combattiamo ogni giorno. E' una delle tante infezioni e non l'unica". Lo dice Mauro Pistello, direttore dell'Unità di virologia dell'azienda ospedaliera universitaria di Pisa, vicepresidente della Società italiana di microbiologia, in un’intervista a AdnKronos Salute.

Il professor Mauro Pistello, primario di virologia dell'Aoup di Pisa

Un cambio di rotta, insomma, che secondo lo specialista dovrebbe riguardare anche i vaccini: "A conti fatti, visti i numeri molto bassi, è meglio smettere ora di vaccinare contro il Covid e programmare per bene e in anticipo la campagna autunnale. Non dobbiamo smobilitare tutto – dice ancora Pistello – ma si potrebbe lasciare la possibilità dell'immunizzazione ai centri di Medicina del viaggiatore presenti in molti ospedali. Oggi è necessario lavorare per bene e in tempo, concentrando le risorse umane ed economiche, sulla campagna di vaccinazione autunnale, sarà quello il banco di prova 2023".