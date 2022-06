Covid: oggi 2.181 casi in Toscana, tasso di positività al 67%

Firenze, 14 giugno 2022 - I nuovi casi di positività al Covid 19, emersi in Toscana oggi, 14 giugno, sono 2181. Il dato emerge su un totale di 11.943 test di cui 1587 tamponi molecolari e 10.387 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 18,28% (67,5% sulle prime diagnosi).

La mappa del contagio nella regione

Sono 323.738 i casi complessivi ad oggi a Firenze (585 in più rispetto a ieri), 79.722 a Prato (117 in più), 93.267 a Pistoia (172 in più), 57.223 a Massa Carrara (94 in più), 122.271 a Lucca (222 in più), 134.677 a Pisa (335 in più), 103.834 a Livorno (226 in più), 106.012 ad Arezzo (169 in più), 82.363 a Siena (156 in più), 62.500 a Grosseto (105 in più).

