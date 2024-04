Cortona, triangolare di calcio per la Fondazione Meyer con la Nazionale italiana poeti

Arezzo, 25 aprile 2024 – Fischio d’inizio alle ore 15 di questa domenica 28 aprile per il triangolare di beneficenza in favore del Meyer di Firenze. L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Cortona, è allo stadio Santi Tiezzi e vedrà la partecipazione delle squadre della Misericordia di Cortona, della Vab Cortona e della Nazionale italiana poeti, come già avvenuto nell’edizione del 2021.

Testimonial della sfida è Elena Nesci, la scrittrice e presentatrice ha rivolto un appello alla partecipazione del pubblico attraverso i canali social del Comune. All’ingresso dell’impianto sportivo sarà possibile effettuare una donazione che verrà interamente devoluta alla Fondazione Meyer Toscana che contribuisce al sostegno dell’ospedale pediatrico regionale.