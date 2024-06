Cortona, San Vincenzo ha vinto la 29esima edizione della Giostra dell’Archidado

Arezzo, 10 giugno 2024 – La 29^ edizione della rievocazione storica di Cortona va al quintiere giallo blu che colpisce un centro e totalizza 14 punti. 13 punti per Santa Maria, 12 per Sant’Andrea e San Marco, Peccioverardi chiude a 11. Per San Vincenzo si tratta della seconda verretta d’oro. Il successo consente al terziere di portarsi a pari punti nell’albo d’oro con Santa Maria.

Il quintiere giallo blu (presidente e maestro d’armi Franz Pagani con i balestrieri Paolo Petrucci e Daniele Faralli) parte in quinta colpendo il centro, poi prosegue ad alti livelli con due quattro e chiude con un tiro non eccellente (un punto), ma sufficiente a garantirgli la testa.

Bella presenza di pubblico a Cortona per assistere alla sfida fra i quintieri e allo spettacolo del Gruppo storico e sbandieratori. Nell’albo d’oro continua a primeggiare Sant’Andrea (13) seguito da Peccioverardi (7), San Marco e Poggio (4) e all’ultimo posto a pari merito San Vincenzo e Santa Maria (2).