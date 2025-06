Arezzo, 10 giugno 2025 – Cortona, qui la tappa de «I sentieri della ricerca». In bici fino a Roma per incentivare la lotta ai tumori

Il gruppo guidato da Daniele Avolio è stato ricevuto dal sindaco Luciano Meoni. Accoglienza con il Gruppo storico

I «Messaggeri della ricerca» hanno fatto tappa a Cortona. Nel loro tour, partito da Forlì per raggiungere Roma, sono stati accolti dal sindaco Luciano Meoni e dall’esibizione del Gruppo storico della città di Cortona. Il progetto nato nel 2011 da un'idea di Daniele Avolio insieme al professor Dino Amadori, all'epoca direttore scientifico dell’Irst (Istituto romagnolo per lo studio dei tumori), ha come obiettivo la promozione della ricerca in campo oncologico.

Nove persone in bicicletta hanno scelto di percorrere la via Francigena, sulle orme di San Francesco d'Assisi, seguendo l'antico tracciato che il Santo e i pellegrini fecero per arrivare nella Capitale.

«Cortona città francescana ha accolto i componenti dell’edizione 2025 del viaggio 'I sentieri della ricerca’ - dichiara il sindaco Luciano Meoni - Ci sentiamo doppiamente coinvolti, sia per gli obiettivi di questa iniziativa che per l’aspetto simbolico che lega questa terra all’esempio di San Francesco».

I «Messaggeri della ricerca» concluderanno il loro viaggio a Roma dove saranno ricevuti da alti rappresentanti di palazzo Chigi e del Campidoglio a cui faranno firmare una pergamena e chiederanno più fondi per studi e cure per le malattie oncologiche. Cortona è una delle dieci tappe del viaggio che è lungo 620 chilometri, con un dislivello in salita di oltre 10mila metri, per una durata complessiva di circa 60 ore. «Il nostro è un connubio tra sport, ricerca e solidarietà - afferma l'organizzatore Daniele Avolio - valori che per chi come me ha lottato contro il cancro sono essenziali e che portiamo avanti nel nome di Dino Amadori. Il nostro viaggio è dedicato anche al campione Ercole Baldini. Ringraziamo l’amministrazione comunale di Cortona, il Gruppo storico e le associazioni sportive presenti».