Cortona, pubblicate le graduatorie definitive e aperto il bando Nidi Gratis

Arezzo, 13 giugno 2024 – L’Amministrazione comunale di Cortona informa che sono pubblicate sul sito internet e reperibili all’ufficio dei Servizi scolastici, le graduatorie definitive dei nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 2024/25 e il bando «Nidi Gratis».

Quest’ultima misura comprende la riduzione delle tariffe dovute dai genitori per la frequenza dei propri figli nei nidi d’infanzia, spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare, comunali e privati accreditati. Il contributo regionale potrà essere assegnato ai nuclei familiari con Isee fino a 35mila euro. La famiglia dovrà essere in possesso, all’atto della presentazione della domanda, di un Isee in corso di validità e con Dsu correttamente attestata.

La domanda per la misura «Nidi Gratis» va presentata entro le ore 18 del 27 giugno 2024.