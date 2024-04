Cortona, parte l’indagine sui bisogni formativi

Arezzo, 6 aprile 2024 – La Rete documentaria Aretina promuove un'indagine per rilevare i fabbisogni formativi della popolazione adulta del territorio per avviare attività di formazione non formale. Questa iniziativa rientra nel progetto "Giovani e adulti in-formati" promosso dalla Regione Toscana attraverso il PR Fondo Sociale Europeo + 2021-2027. Il questionario realizzato in italiano e in inglese, che sarà accessibile per tutto il mese di aprile, ha l'obiettivo di individuare e coinvolgere le diverse fasce della popolazione adulta, analizzandone bisogni espressi e inespressi, aspirazioni e aspettative in cinque aree tematiche: competenze digitali, linguistiche, alfabetizzazione universale, cittadinanza globale e benessere personale. I risultati dell'indagine serviranno a progettare e realizzare corsi gratuiti che saranno successivamente offerti ai cittadini.

I cittadini maggiorenni, residenti o domiciliati nei comuni della provincia di Arezzo, sono invitati a partecipare compilando il questionario online disponibile attraverso i canali social delle biblioteche e degli archivi della Rete, oppure direttamente collegandosi al link arezzo.biblioteche.it o dal sito del Comune di Cortona https://www.comune.cortona.ar.it/novita/avvisi/questionario-bisogni-formativi-popolazione-adulta

Per chi avesse meno confidenza con gli strumenti tecnologici la versione cartacea è disponibile nelle sedi delle biblioteche (a palazzo Casali a Cortona e in via Sandrelli a Camucia), negli archivi della Rete documentaria Aretina e agli sportelli Dec del Comune. «Questa indagine rappresenta un'importante opportunità per comprendere le esigenze formative della nostra comunità e progettare interventi mirati ed efficaci - dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Cortona, Francesco Attesti - Le biblioteche non sono più semplici custodi di libri, ma veri e propri centri di promozione culturale e di sviluppo delle competenze chiave per la vita quotidiana e il benessere individuale e collettivo».

La rilevazione dei bisogni formativi degli adulti assume un ruolo cruciale nel ridefinire il ruolo sociale e culturale delle biblioteche e degli archivi, chiamati ad evolversi per rispondere alle sfide di un mondo in rapida trasformazione, diventando luoghi di incontro, di dialogo interculturale e di apprendimento permanente per tutta la cittadinanza. L'indagine promossa dalla Rete documentaria Aretina rappresenta un passo concreto per estendere le opportunità di apprendimento permanente a nuove fasce di utenza offrendo, inoltre, una attenzione particolare ai gruppi a rischio di emarginazione e povertà educativa.