Cortona, ok alle risorse aggiuntive per il nuovo polo dell’infanzia di Camucia

Arezzo, 30 settembre 2023 – Via libera ai lavori per il nuovo asilo di Camucia: dopo l’ok della giunta, il successivo passaggio in commissione, ieri il Consiglio comunale ha votato l’atto che consente di procedere con la realizzazione dell’opera. Con il voto della maggioranza è stata infatti approvata la variazioni di bilancio che assegna al progetto un ulteriore contributo di 300mila euro. Un ulteriore stanziamento necessario a coprire i costi crescenti dell’opera, causati dall’inflazione sui materiali. Dopo l’ottenimento di finanziamenti Pnrr per 2,4 milioni, il Comune ha infatti dato vita all’appalto integrato, dovendo però fare i conti con un contesto più oneroso sul fronte dei materiali per la costruzione. Pertanto si è reso necessario un ulteriore stanziamento di risorse.

«Andiamo avanti con l’obiettivo di realizzare questa nuova struttura - dichiara il sindaco di Cortona Luciano Meoni - ringrazio tutta la maggioranza con cui abbiamo condiviso questo percorso, reso più difficile da una situazione congiunturale incerta. Abbiamo il compito di dare fondamenta solide ai progetti, l’obiettivo è quello di dotare Camucia di un nuovo polo scolastico 0-6 in grado di accogliere 65 bambini e quindi di investire nell’area di nostra proprietà in via di Murata per il potenziamento dei servizi di infanzia e istruzione».