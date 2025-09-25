Arezzo, 25 settembre 2025 – Cortona, nuovo incontro pubblico per l’adozione del Piano operativo
Si terrà lunedì 29 settembre, possibilità di partecipare a distanza. Prosegue il percorso di partecipazione per l’adozione dello strumento urbanistico
È indetto un incontro pubblico per favorire la condivisione del processo di formazione del nuovo Piano operativo (ex Regolamento urbanistico) del Comune di Cortona. L’appuntamento è fissato per lunedì 29 settembre alle ore 17 nella sala del Consiglio comunale (ingresso da piazza Signorelli).
Questo incontro rientra nel percorso di partecipazione per la formazione del nuovo Piano operativo, strumento urbanistico con cui si mettono in campo obiettivi e indirizzi strategici contenuti nel Piano strutturale.
L’incontro pubblico rappresenta un momento di confronto con i cittadini, le imprese, i tecnici, le associazioni che precederà la fase di adozione del Piano operativo comunale. Il professionista incaricato, architetto Roberto Vezzosi, illustrerà i contenuti del documento e risponderà alle domande e ai contributi provenienti da cittadini, associazioni, referenti delle attività economiche.
Per partecipare a distanza, è possibile ottenere l’indirizzo della piattaforma «Go To Meet» facendo richiesta a [email protected]