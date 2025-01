Arezzo, 3 gennaio 2024 – Cortona, nuova edizione per le borse di studio «Danilo Camorri»

Bando aperto fino al 7 febbraio, opportunità per neo diplomati e universitari

Nuova edizione delle borse di studio «Danilo Camorri», la misura per aiutare i migliori studenti cortonesi è di nuovo aperta e fino al 7 febbraio 2025 è possibile presentare domanda di partecipazione. Si tratta di due borse di studio per studenti universitari frequentanti l'anno accademico 2024/2025 ed una borsa di studio per studenti diplomati nell’anno scolastico 2023/2024.

Una borsa di studio di euro 500 è destinata a studenti residenti nel comune di Cortona, che hanno superato l’esame di maturità nell’anno scolastico 2023/24 con una votazione non inferiore a 90/100.

Altre due borse di studio del valore di 2mila euro cadauna sono dedicate agli studenti universitari residenti nel comune di Cortona iscritti nell’anno 2024/25 a corsi di laurea in materie specialistiche informatiche quali: Ingegneria informatica, Ingegneria dell’informazione, Informatica, Laurea triennale in Statistica, Laurea magistrale in Statistica e «Data Science» Matematica, Fisica con riserva prioritaria agli studenti residenti a Cortona iscritti ad Ingegneria informatica.

L’iniziativa è stata realizzata per la prima volta nel 2021, grazie alla volontà di Francesco e Michela Camorri, figli del compianto imprenditore Danilo Camorri, fondatore dell’azienda Uno Informatica.

«Questo bando da quando ci è stato proposto sta riscuotendo un successo sempre maggiore fra i giovani - dichiara l’assessore all’Istruzione Silvia Spensierati - Dobbiamo ringraziare aziende come quella fondata da Danilo Camorri per essere in grado di offrire un’opportunità che non è solo lavorativa, ma è anche e soprattutto di crescita personale e professionale».

«Siamo entusiasti di continuare il nostro impegno a sostegno delle "Borse di studio Danilo Camorri", un'iniziativa dedicata alla promozione della formazione dei giovani nel territorio cortonese - dichiarano Francesco e Michela Camorri - in questi anni abbiamo riscontrato una partecipazione crescente da parte dei giovani. Questa iniziativa rappresenta un impegno costante nel portare avanti i valori e l'eredità morale lasciata da nostro padre, Danilo Camorri. Un impegno continuo per contribuire alla crescita delle nuove generazioni nel nostro territorio».

Il termine per l’inoltro delle domande di ammissione al bando è fissato alle ore 12:00 di giovedì 7 febbraio 2025. Tutte le indicazioni tecniche sulla presentazione della domanda e sui requisiti sono specificati nel bando pubblicato all’indirizzo https://www.comune.cortona.ar.it/novita/avvisi/bando-danilo-camorri