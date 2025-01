Arezzo, 25 gennaio 2025 – Cortona, numero unico guardia medica non funziona a Mercatale e Teverina. Intervengano Asl e Regione

L’assessore Spensierati scrive all’azienda sanitaria: «I centri abitati al confine con l’Umbria sono tagliati fuori dal servizio»

L’assessore alla Sanità del Comune di Cortona, Silvia Spensierati, ha scritto una pec all’azienda sanitaria per lamentare il disservizio a cui sono sottoposti i cittadini delle zone di Teverina e Mercatale. Da quando è stato istituito il numero unico 116117 della guardia medica, gli utenti delle zone al confine con l’Umbria che telefonano da smartphone non riescono a trovare risposta: «il servizio non è abilitato».

«Abbiamo rappresentato questa situazione ai dirigenti Asl - dichiara Spensierati - ma l’azienda sanitaria sembra impotente e non interessata a risolvere il problema. Siamo di fronte ad una problematica seria che riguarda il diritto all’assistenza delle persone, per questo abbiamo formalizzato la criticità anche attraverso una pec. Le soluzioni alternative paventate da Asl appaiono poco efficienti e comunque andrebbero fatte campagne di informazione appropriate. Chiediamo che Asl e Regione si adoperino con i gestori della telefonia a risolvere il problema - prosegue l’assessore - sicuramente questo dipende da questioni tecniche, ma le questioni tecniche sono note e si dovevano affrontare prima di attivare il numero unico, ora ci aspettiamo soluzioni concrete».