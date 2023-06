Cortona, la mostra «Signorelli 500» supera i mille accessi nel weekend

Arezzo, 26 giugno 2023 – Sorrisi e numeri al termine del primo fine settimana di «Signorelli500», la mostra dedicata al grande maestro cortonese ha superato i mille ingressi con un picco nella giornata di domenica. Il Maec ospiterà questa esposizione fino all’8 di ottobre: «Sono numeri che ci fanno capire come il lavoro sin qui fatto sia stato importante - dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Cortona, Francesco Attesti - l’obiettivo è quello di superare tutti i record di affluenza al museo».

Attesti ha presieduto la cerimonia di premiazione del concorso di pittura «Signorelli riapre bottega», che si è tenuta ieri pomeriggio nella sala del Consiglio comunale, nell’ambito delle celebrazioni di «Signorelli500». Erano presenti i partecipanti e i componenti della giuria: Eleonora Sandrelli Nicola Caldarone, Mikael Melbye e Daniele Brocchi.

Lo scopo del concorso è stato quello di promuovere il pittore cortonese, maestro del Rinascimento italiano, anche alla luce di suggestioni e riletture contemporanee. «L’idea era proprio quella di ripotare Signorelli ad una contemporaneità, che lui aveva, per capire se e come i suoi spunti possano essere letti dagli artisti del terzo millennio», ha dichiarato Mikael Melbye, presidente della giuria. Circa trenta pittori da tutta Italia hanno aderito al concorso, le opere saranno visibili fino al 9 luglio di fronte alla «Factory44», in Via Dardano.

È stata Rossellina Avoscan ad essere proclamata vincitrice con l’opera intitolata «Empatia». Utilizzando la tecnica del frottage, con dei gessetti, ha deciso di riprodurre un dipinto del maestro, che era solito ritrarre le persone che lo circondavano, ed ha chiesto di posare per lei ai ragazzi del progetto Viva - Vita indipendente in Valdichiana. «Sono contentissima della vittoria. Ho intenzione di usare il premio di 300 euro, da spendere in materiali d’arte, all’interno del progetto Viva», ha dichiarato Avoscan.

Sempre nel fine settimana si è tenuta la conferenza di Claire Van Cleave, fra le maggiori studiose dei disegni di Luca Signorelli. L’iniziativa si è tenuta a La Moderna ed ha visto la collaborazione dell’istituto d’istruzione superiore che porta il nome del grande pittore cortonese.