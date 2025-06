Arezzo, 1 giugno 2025 – Cortona, inaugurata la terza edizione di Cortona Comics, folla di giovani per Ghali

L'artista ha incontrato i fan prima del concerto. Il programma del festival del fumetto

Tagli del nastro per Cortona Comics e fan in delirio per Ghali. È cominciata così la terza edizione del festival del fumetto che terrà banco fino al 2 giugno al centro convegni di Sant'Agostino. Questa edizione propone tre mostre d'autore: nell'auditorium nella sede del festival c'è «La Regina dell'umorismo» a cura di Silvia Ziche, a Palazzo Ferretti (via Nazionale) è aperta «Cronache di Arda» di Umberto Sacchelli e al Maec in piazza Signorelli «Fumetti in Opera, dalle matite al colore» di Michela Frare.

All'interno del chiostro di Sant'Agostino oltre 40 illustratori daranno vita alla consueta «Artist Alley», sarà possibile vederli all'opera da vicino mentre realizzano le loro illustrazioni. Per tutto il festival sarà aperta la mostra mercato di fumetti e gadget e l'area Games con giochi da tavolo, di ruolo e collezionabili.

Due i riconoscimenti che saranno assegnati: il «Premio Città di Cortona – eccellenza italiana nel mondo» a Giuseppe Camuncoli, domenica 1 giugno ore 17,30. Lunedì 2 giugno alle 10 si terrà la consegna del «Premio Jac d'Oro» a Silvia Ziche.

Terza edizione anche per il concerto allo stadio comunale che stasera culminerà con la prima tappa del tour estivo di Ghali, l'artista questa mattina ha dialogato con i fan. In tantissimi lo hanno atteso nel chiostro di Sant'Agostino. Ancora disponibili i biglietti per il concerto, acquistabili anche direttamente alla biglietteria dello stadio dalle ore 17.

Il programma della giornata di domenica 1 giugno prevede alle 10,30 la visita guidata a Palazzo Ferretti per la presentazione della mostra «L'arte magica di Umberto Sacchelli» alla presenza dell'autore. Alle 11 le risate sono garantite con Daniele Caluri e «Boia, dè!».

Alle 11,30 «Museo e Fumetto» coordinatore Sergio Angori (Accademia Etrusca); con Paolo Giulierini, Daniela Savy e Carla Langella, dell'Università Federico II e responsabile del progetto Obvia; Mario Punzo, direttore Scuola Italiana di Comix Napoli; Blasco Pisapia, sceneggiatore e disegnatore Disney. Alle 12.30 si tiene la presentazione del progetto biennale “Storia di Cortona a Fumetti” con le scuole di Cortona alla presenza di Alessandro Bocci e Paolo Giulierini, presenta Filippo Conte. Alle ore 16 spazio ad un altro grande amico di Cortona Comics, Pietro Ubaldi con il suo salotto dedicato alle narrazioni di Francesca Romana Torre, con Gabriele Lippi di Sky Tg 24 che parteciperà aa seguire anche «The big sleep - L'arte di Scott Hampton» con Teresa Cherubini e Filippo Conte.

Lunedì 2 giugno Cortona Comics propone «Il Nero Bonelli: Tavola rotonda sul mistero degli Eroi Bonelli», come Dylan Dog, Dampyr, Zagor che accolgono Alessandro Bocci, Stefano Fantelli, Marcello Mangiantini, Paolo Massagli, presenta Silvia Riccò.

Pietro Ubaldi e il suo salotto protagonisti anche in questa giornata alle 14,30 con uno spazio dedicato a “Il sogno di Charlot” con Cristiano Soldatich e Marco di Grazia. Alle 15,15 «Tra Indy e Mainstream» con Francesco Gaggia, Francesco Biagini, Moreno Chiacchiera, Marco Garaffo, Stefano Zattera, Bandiera Gialla, Sudario Brando, Fabrizio De Fabritiis, Giulia Pulerà, presenta