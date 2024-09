Arezzo, 17 settembre 2024 – Cortona, in partenza i lavori al ponte sul torrente Esse. Come cambia la circolazione Cantiere della Provincia di Arezzo lungo la Umbro Casentinese, scattano senso unico alternato e stop ai mezzi pesanti L’Amministrazione comunale di Cortona informa che nei prossimi giorni partiranno i lavori al ponte sul torrente Esse. L’opera si trova in località Vallone lungo la strada regionale Umbro-Casentinese, nel tratto ricompreso dal km 118+120 al km 118+400, trattasi del meglio conosciuto «Ponte del Nappini». Secondo il cronoprogramma inviato dalla Provincia di Arezzo, ente titolare del cantiere, l’intervento durerà fino al 31 ottobre. In conseguenza di questa opera di manutenzione sono necessarie variazioni al traffico e alla circolazione. Sarà vietato il transito ai mezzi di massa superiore alle 3,5 tonnellate salvo che non si tratti di veicoli di residenti, intestati ad aziende aventi sede produttiva in loco, che debbano effettuare carico scarico e in possesso di documentazione comprovante. I veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate avranno l’obbligo di seguire la segnaletica per percorrere la viabilità alternativa. Per tutti gli altri veicoli è prevista la gestione del traffico mediante senso unico alternato regolato da impianto semaforico.