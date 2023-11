Cortona, il sindaco ringrazia i volontari della Vab impegnati in Val Bisenzio

Arezzo, 14 novembre 2023 – Il Comune di Cortona ringrazia i volontari della Vab che hanno lavorato al fianco della protezione civile regionale per sostenere le popolazioni toscane colpite dall’alluvione. La Vab Cortona con 10 volontari è stata impegnata in tre giorni distinti a Vaiano, in Val Bisenzio, una delle zone maggiormente colpite dagli allagamenti. Le squadre della Vab Cortona sono intervenute con le pompe idrovore per contribuire alla rimozione dell’acqua da abitazioni e capannoni di attività produttive e successivamente hanno collaborato alla pulizia degli ambienti interessati dagli allagamenti.

«Nei primi giorni - dichiara il presidente della Vab Cortona, Matteo Lescai - la situazione era drammatica, abbiamo visto case invase da tre metri d’acqua, capannoni industriali e macchinari delle aziende gravemente danneggiati, rifiuti ovunque, come infrastrutture e ponti distrutti. Abbiamo fatto del nostro meglio per dare un aiuto alle persone colpite».

«Come Amministrazione comunale - dichiara il sindaco di Cortona Luciano Meoni - vogliamo ringraziare la Vab per aver il contributo dato alle famiglie e alle imprese colpite dal maltempo. A tutti i volontari dell’associazione impegnati su questo fronte va il plauso di tutta la cittadinanza, voglio altresì ringraziare tutti coloro che a vario titolo si sono mossi con gesti spontanei di solidarietà, ora in particolare quando l’attenzione mediatica sta piano piano scemando. Sappiamo che il nostro territorio, attraverso l’impianto di smaltimento dei rifiuti, si sta adoperando in favore delle zone alluvionate per superare anche questa emergenza provocata dal maltempo».

Parole di apprezzamento anche dall’assessore alla Protezione civile, Alessandro Storchi: «Voglio esprimere il mio personale ringraziamento e quello di tutta l'Amministrazione comunale ai volontari della Vab Cortona. Persone meravigliose, sempre in prima linea, pronte ad aiutare il prossimo. Anche in occasione dell'alluvione che ha colpito le vicine zone toscane, non hanno mancato di portare il loro aiuto e la loro solidarietà».