Cortona, il Consiglio comunale di giovedì 21 dicembre

Arezzo, 16 dicembre 2023 – Sono diciassette i punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale di giovedì 21 dicembre. Il presidente Nicola Carini aprirà la seduta alle ore 14,30 con le pratiche di rito per poi dare la parola al sindaco Luciano Meoni per le comunicazioni e successivamente a interrogazioni e mozioni.

Successivamente il sindaco si occuperà della pratiche relative al settore economico finanziario, quali la definizione dell’aliquota addizionale comunale all’Irpef, la determinazione dell’imposta municipale propria. Seguirà una pratica urbanistica relativa alla determinazione del prezzo di cessione in proprietà del diritto di superficie per aree e fabbricati da destinarsi ad attività produttive.

Si andrà quindi al punto dedicato al programma triennale dei lavori pubblici e a seguire al documento unico di programmazione per le annualità 2024/26. Si tornerà quindi alle pratiche economico finanziarie con l’esame e il voto sul bilancio di previsione 2024/2026 e quindi la ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Il successivo punto all’ordine del giorno spetterà all’assessore Silvia Spensierati sull’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale non scolastico a domanda debole. Seguirà il provvedimento per la riqualificazione dell’impianto sportivo comunale «Enzo Mezzetti Panozzi» di Terontola.

Gli ultimi tre punti all’odg spetteranno nuovamente al sindaco trattandosi di questioni urbanistiche, si va dal piano strutturale intercomunale, al regolamento per l’applicazione delle sanzioni e fino alla presa d’atto del documento preliminare per la verifica di assoggettabilità a Vas di un piano di recupero per restauro e risanamento conservativo di un complesso immobiliare di Camucia.

Al Consiglio comunale il pubblico potrà partecipare in presenza oppure seguire la seduta dalla pagina YouTube del Comune.