Cortona, gli studenti presentano Luca Signorelli e le meraviglie della città agli amici di Carmel

Arezzo, 16 maggio 2023 – Gli studenti dell'Istituto Signorelli Cortona hanno filmato, prodotto e recitato in un video dedicato agli amici del Carmel High School Indiana. Pubblicato sulle pagine social della scuola e dell’Amministrazione comunale, il video vede protagonisti gli allievi del Liceo Artistico e del Liceo Classico in una guida che accompagna i visitatori nei luoghi d’arte della città.

In evidenza c’è Luca Signorelli, in considerazione delle celebrazioni del quinto centenario, ma non mancano riferimenti ad alcuni fra i principali monumenti della città e alle figure di Pietro Berrettini e Gino Severini. Il video, della durata di 8 minuti, è in lingua inglese, propone immagini aeree e alcuni scorci della città. In primo piano però ci sono i volti degli studenti, in una sorta di staffetta narrativa che offre un racconto su misura per i loro coetanei d’oltre oceano.

«In occasione delle celebrazioni di Luca Signorelli e del processo di gemellaggio con Carmel, abbiamo avuto un incontro con i docenti americani - dichiara la dirigente scolastica Maria Beatrice Capecchi - Con questa iniziativa parte un programma di scambio culturale fra le nostre scuole, in particolare abbiamo pensato di lavorare su un progetto di presentazione delle opere di Signorelli per gli studenti dell’Indiana, rappresentando Cortona nella sua immagine più completa. Questo video, come convenuto con l’assessore Attesti negli accordi con il gemellaggio, farà parte del kit multimediale della mostra Signorelli500, insieme a quanto produrranno gli studenti di Carmel».

«Voglio complimentarmi con gli studenti e gli insegnanti per questa bella produzione - dichiara l’assessore all’Istruzione Silvia Spensierati - è una ulteriore dimostrazione delle capacità dei nostri ragazzi e dei progetti messi in campo dall’istituto Signorelli che così rende omaggio al nostro illustre cittadino».

Oltre che sulle piattaforme Meta, il video è visibile a tutti sul canale YouTube della scuola (https://www.youtube.com/watch?v=B9ab-kIkal8)