Cortona, forza il posto di blocco ma perde la targa

Arezzo, 14 luglio 2023 – Nuova operazione della Polizia municipale di Cortona durante le attività notturne. È successo intorno all’una e mezza della scorsa notte nei pressi di Camucia. Protagonista è un 31enne che per eludere i controlli degli agenti è finito per scontrarsi con un palo dell’illuminazione pubblica. L’uomo è comunque riuscito a far perdere temporaneamente le proprie tracce in modo rocambolesco. Nelle concitate manovre di allontanamento, a causa dell’urto con il lampione, il suo veicolo ha perso la targa. Alla Polizia municipale non è rimasto che raccoglierla e rintracciarlo. L’uomo rischia la sospensione della patente fino a 2 mesi e dovrà risarcire tutti i danni provocati.

L’episodio è avvenuto a Camucia, lungo la variante alla strada Umbro casentinese, in corrispondenza della rotatoria per via Lauretana e San Lorenzo.

Si tratta di una nuova testimonianza dell’importanza dei controlli notturni da parte della Polizia municipale. L’obiettivo è quello di aumentare la sicurezza stradale e contrastare tutti coloro che si mettono alla guida in stato di alterazione.