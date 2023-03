Cortona, festa a Mercatale per l’inaugurazione della nuova sala polivalente

sala polivalente

Arezzo, 15 marzo 2023 – È tutto pronto per il taglio del nastro alla nuova sala polivalente di Mercatale. L’investimento dell’Amministrazione comunale per il centro della Val di Pierle è realtà, i nuovi ambienti sono pronti per essere messi a disposizione della popolazione e delle associazioni locali.

La struttura è stata possibile grazie ad un finanziamento del Gal di 150mila euro insieme a risorse comunali per un investimento complessivo di circa 235mila euro.

La sala polifunzionale si sviluppa su una superficie di 200 metri quadrati, in gran parte destinati al salone per gli incontri e le attività «indoor». Fra le caratteristiche da ricordare c’è quella della accessibilità per ogni genere di disabilità, anche visiva, e l’utilizzo di accorgimenti eco sostenibili, fra cui l’utilizzo di materiali a basso impatto e ad elevato standard anti sismico. Sul fronte energetico va evidenziata l’installazione di pannelli fotovoltaici per alimentare impianti di climatizzazione a pompa di calore, utilizzabili anche per generare fresco.

A rendere questo progetto appetibile per il finanziamento esterno del Gal sono state alcune caratteristiche che riguardano i materiali utilizzati e la loro produzione che in una percentuale consistente è avvenuta «a filiera corta», ovvero grazie ad aziende del territorio.

«La frazione di Mercatale, centro cruciale della Val di Pierle necessitava di un locale polivalente, che potesse ospitare attività culturali, incontri, ma anche attività sociali e ricreative, oltre che di un punto di riferimento per i giovani della zona - dichiara il sindaco di Cortona Luciano Meoni - Con questo luogo si rafforza la centralità di Mercatale in questa vallata. Nostro compito sarà quello di organizzare eventi direttamente e indirettamente, con un’attenzione alla valorizzazione turistica della Val di Pierle. Siamo soddisfatti perché dopo anni di promesse, grazie all’impegno dell’attuale amministrazione e del suo staff tecnico si è ottenuto questo risultato. L’impegno per Mercatale - conclude il primo cittadino - prosegue con la prossima attivazione della casina dell’acqua e della copertura del bocciodromo».

L’inaugurazione della sala polivalente si terrà sabato 18 marzo ore 11 in piazza don Antonio Mencarini a Mercatale. L’iniziativa di festa è aperta alla cittadinanza e alle associazioni locali.