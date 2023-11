Cortona, è in partenza la riqualificazione del parco pubblico di Mercatale

Arezzo, 17 novembre 2023 – L’Amministrazione comunale di Cortona sta per dare il via ai lavori di riqualificazione del parco pubblico di Mercatale. Il principale borgo della Val di Pierle vedrà l’avvio di un cantiere per il ripristino della pavimentazione, dei marciapiedi e l’arrivo della nuova copertura per il bocciodromo, ma anche tutta una serie di azioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

La consegna dei lavori è prevista per il 27 novembre, il cantiere riguarderà la zona ad est di via del Casale per la nuova pavimentazione per una maggiore accessibilità. Oltre a questo ci sarà la sostituzione dei cordoli attualmente degradati. Completano la riqualificazione la sostituzione degli elementi degradati della pavimentazione e dei cordoli, un’azione di pulizia profonda sarà attuata nelle varie superfici, compresa quella della pista di pattinaggio per la restituzione della qualità estetica originaria. Inoltre sarà installata una colonnina per la riparazione delle biciclette e la realizzazione di una copertura volta a ombreggiare i campi da bocce per implementarne l’uso mantenendoli asciutti e riparando i fruitori dal sole.

Il costo complessivo dei lavori ammonta a 150mila euro, il cantiere ha una durata prevista di 120 giorni. «Con questo intervento andiamo verso una riqualificazione del centro urbano della Val di Pierle - dichiara il sindaco Luciano Meoni - nel nostro mandato amministrativo avevamo posto questa come una delle priorità per la valorizzazione dei borghi. Dopo la nuova sala polivalente, la realizzazione della casina dell’acqua, ora passiamo al rifacimento del parco per una migliore accessibilità e per creare migliori condizioni per l’aggregazione, anche grazie agli accorgimenti per gli impianti sportivi, come previsto dalla nuova copertura del bocciodromo»