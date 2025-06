Arezzo, 23 giugno 2025 – Cortona, cerimonia di benvenuto e borse di studio per gli studenti della Georgia University

Da parte dell'Amministrazione comunale e della Banca Popolare di Cortona. È il 56^ programma di studi

Calorosa accoglienza per i componenti del 56^ programma di studi a Cortona della Georgia University. Questo sabato 21 giugno gli oltre 80 partecipanti ai corsi sono stati ricevuti in Comune per il tradizionale saluto e la consegna delle borse di studio offerte dall'Amministrazione comunale e dalla Banca Popolare di Cortona. A ricevere il contributo sono stati: William Smallwood, Delta Williams e Khin Kyaw.

«Per noi è un onore contribuire alla valorizzazione dei giovani che scelgono di studiare a Cortona - ha dichiarato il sindaco Luciano Meoni - resto sempre piacevolmente colpito dalle opere che le studentesse e gli studenti realizzano qui e che vengono esposti durante la tradizionale mostra nella sede della Uga a Cortona. La vostra energia - ha proseguito il primo cittadino - è un fattore positivo per tutta la nostra comunità. Ringrazio il personale universitario, i docenti e il direttore, professor Christopher Robinson, per tutto quello che fate».

«Il rito della consegna delle borse di studio agli studenti dell'Università della Georgia è prassi antica, che risale alla fondazione di questo corso di studi all'estero da parte dell'università americana - dichiara Roberto Calzini, direttore generale della Banca Popolare di Cortona - E' un supporto costante e duraturo che la Banca offre a questa iniziativa, nata da un'idea vincente e visionaria del Prof Kehoe, che aveva individuato nelle manifestazioni di conoscenza e cultura un valore di arricchimento umano e professionale dei propri studenti, ma anche della comunità che li ospita. Questa idea è stata così fortemente voluta che l'università ha creato una sua sede stabile a Cortona per i corsi all'estero. La Banca, fondata nel 1881 da Girolamo Mancini, un visionario come il Prof. Kehoe, crede molto in questo approccio, che unisce passato e futuro, o meglio ancora cerca di offrire contemporaneità al passato, mescolando il meglio delle cose del mondo».

«È sempre una bella emozione iniziare un nuovo programma di studi a Cortona - ha dichiarato Christopher Robinson, direttore di Uga International center Cortona - lo spirito che ci fa proseguire negli anni con questa iniziativa è quello di chi ha fondato questa esperienza. Ringraziamo l’Amministrazione comunale e la Banca Popolare di Cortona per le borse di studio che anche in questa edizione vengono assegnate a studentesse e studenti meritevoli. Ci sentiamo parte di questa comunità che da tanti anni non solo ci accoglie, ma ci fa sentire parte di essa».

Dopo il ricevimento in sala del Consiglio comunale e la tradizionale foto sulla scalinata del Municipio, gli studenti hanno assistito allo spettacolo del Gruppo storico città di Cortona.