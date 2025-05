Arezzo, 20 maggio 2025 – Cortona, attivata la terza licenza taxi. Come funziona il servizio

Potenziato il trasporto pubblico alla vigilia della stagione turistica

Lo Sportello unico della attività produttive (Suap) ha emanato la terza licenza per il servizio taxi a Cortona. Salgono quindi a tre le vetture operative nel territorio comunale, che operano in rete, come previsto dalla normativa.

Alla vigilia dell’apertura della stagione turistica l’assessore alle Attività produttive Paolo Rossi ha incontrato i professionisti che portano avanti il servizio taxi: «Siamo lieti di vedere andare a regime un’iniziativa progettata nel passato mandato amministrativo - ha dichiarato Rossi - ringrazio l’ufficio Suap, la collaborazione dell’assessore ai Trasporti, Silvia Spensierati e ovviamente i tre professionisti che quotidianamente sono al lavoro per offrire un servizio importante per una città turistica come la nostra, ma non solo. Il servizio taxi a Cortona vede infatti delle tariffe agevolate per raggiungere le stazioni ferroviarie cortonesi, l’ospedale di Fratta, la Casa della salute e il centro storico».

Le postazioni per lo stazionamento dei Taxi si trovano alle stazioni ferroviarie di Camucia e Terontola, in piazza Garibaldi e piazza del Mercato per il centro storico. Per accedere al servizio è preferibile effettuare una prenotazione al numero telefonico 0575/087542.