Coronavirus Toscana oggi, bollettino 26 marzo: 4814 nuovi casi

Firenze, 26 marzo 2022 - Sono 4814 i nuovi casi di coronavirus registrati in Toscana nelle ultime 24 ore e resi noti nella mattina di sabato 26 marzo. Da giorni si assiste a un aumento dei contagi, con diverse famiglie a casa alle prese con il virus. Sintomi nella maggior parte dei casi lievi, ma resta alto in questo periodo il numero delle persone in ospedale a causa del covid. Nelle ultime 72 ore la curva potrebbe avere raggiunto il suo plateau: rispetto alla salite delle ultime due settimane si assiste infatti ad uno stallo.

Omicron 2, variante da tempo prevalente, continua a mietere positivi: è particolarmente contagiosa, anche se come ormai noto gli effetti sul fisico sono di gran lunga inferiori rispetto alla variante delta, non prendendo i polmoni ma principalmente la gola.

I tamponi svolti nelle ultime 24 ore sono stati 33.064, di cui 6883 molecolari e 26.181 test rapidi.

Da un paio di giorni si sta comunque assistendo a un timido raffreddamento della curva, con anche la media sui sette giorni che timidamente comincia a scendere. Da martedì 22 marzo, quando i positivi erano stati 6778, la conta giornaliera dei casi non è mai scesa sotto i cinquemila.