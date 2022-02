Coronavirus Toscana oggi: 2363 nuovi positivi

Firenze, 26 febbraio 2022 - Sono 2363 i nuovi casi di coronavirus registrati in Toscana nella giornata di sabato 26 febbraio. Il contagio dunque si attenuta. Oltre 2300 casi sono comunque un numero ragguardevole, ma la minor violenza, pur con alta contagiosità della variante omicron insieme all'azione dei vaccini rendono la situazione covid in Toscana ben più sotto controllo rispetto a soltanto un mese fa. Una situazione che le autorità sanitarie continuano a monitorare con attenzione.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 25.028 test di cui 7.546 tamponi molecolari e 17.482 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 9,44% (47,4% sulle prime diagnosi). Scende dunque il tasso di positivi sulle prime diagnosi, scendendo sotto il 50%, cifra che non veniva toccata da tempo.

Il minimo dei casi si registra a Prato, dove i positivi nelle ultime 24 ore sono stati soltanto 91. La punta massima si registra a Firenze, con 465 contagi.

Ci sono quindici persone ricoverate in meno negli ospedali della Toscana. Nelle strutture sanitarie la pressione si sta allentando giorno dopo giorno. Attualmente sono 899 in totale le persone ricoverate negli ospedali di tutta la regione. Di questi 842 sono nei reparti ordinari e 57 in terapia intensiva. Anche qui rispetto a ieri ci sono 8 persone ricoverate in meno.