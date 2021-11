Firenze, 10 novembre 2021 - Covid, balzo dei contagi in Toscana. Oggi, 10 novembre, sono 418 i nuovi casi di coronavirus registrati nella regione. I dati emergono su un numero di test che torna a essere alto, dopo le flessioni del fine settimana. Nelle ultime 24 ore risultano effettuati 9.616 tamponi molecolari e 17.009 antigenici rapidi con un tasso di positività dell'1,57% sul totale dei test e del 4,7% sulle prime diagnosi. Sul lato delle vaccinazioni, intanto, salgono a 6.020.682 le dosi dei preparati anti-Covid somministrate dall'avvio della campagna.

I tamponi effettuati sono infatti 26.625 di cui 9.616 tamponi molecolari e 17.009 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,57% (4,7% sulle prime diagnosi). Il tasso di positività si mantiene dunque sui livelli dei giorni scorsi. Rispetto a ieri, quando i casi erano stati 234, si assiste a un quasi raddoppio dei nuovi positivi.

Una settimana fa, mercoledì 3 novembre, i nuovi casi erano stati 290 con un tasso di positività del 3%. Si assiste dunque tendenzialmente a una risalita per quanto breve. Che al momento impatta in maniera non grave sugli ospedali, in cui i livelli di occupazione di letti covid si mantengono costanti, senza sbalzi. Si attendono adesso i nuovi dati sui ricoveri.