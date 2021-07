Firenze, 31 luglio 2021 - Sono 641 i nuovi positivi al Covid individuati in Toscana nelle ultime 24 ore. Il dato appare piuttosto stabile rispetto ai giorni scorsi anche sul fronte del tasso netto di positivi, quello cioè che tiene conto solo delle prime diagnosi e non dei secondi e terzi tamponi sulle stesse persone. Il tasso lordo è invece del 4,08%.

I test eseguiti sono stati 15.702, 8.325 tamponi molecolari e 7.377 test rapidi. Se la tendenza dovesse rimanere stabile si potrebbe sperare di trovarsi in una situazione di plateau e poter evitare una nuova impennata, ma agosto e la grande voglia di socialità rappresentano una mina vagante. L'unica arma: vaccinarsi.

Sul fronte dei ricoveri, si registra un lieve aumento: rispetto a ieri ci sono 13 ricoveri in più, 17 in terapia intensiva (+3) e 137 ordinari (+10), per un totale di 154 ospedalizzati.

