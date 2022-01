Genova, 5 gennaio 2022 - La Liguria va verso l'arancione. Il bollettino del 5 gennaio conferma l'alta circolazione del virus su tutto il territorio regionale. I nuovi positi in 24 ore sono andati ancora una volta oltre i duemila: per la precisione 2231. Ma è anche il dato dei ricoveri uno dei numeri che viene maggiormente messo sotto la lente.

Proprio perché può essere decisivo per determinare la zona arancione. La Liguria è virtualmente in zona arancione. Attualmente il tasso di occupazione dei ricoveri ordinari è al 31% (limiti al 30%). Mentre il tasso delle terapie intensive è al 21% (limite al 20%). Non va meglio sul fronte dei contagi settimanali ogni centomila abitanti.

Anche qui i limiti sono superati. Nei primi giorni della settimana siamo già a 170 casi (limite a 150 per la zona arancione). Il verdetto finale arriverà con la riunione della cabina di regia di venerdì 7 gennaio, che dovrebbe dare il responso definitivo. Anche se al momento ci sono poche scelte. La Liguria potrebbe essere la prima regione a tornare in zona arancione dopo mesi.

La mappa del contagio

Ecco i casi distribuiti per province: Imperia 439 casi, Savona 345, Genova 984, La Spezia 345. Spicca dunque il capoluogo genovese, che sfiora i mille casi in un giorno.

Ricoveri

Si diceva dei ricoveri dunque: i nuovi ingressi nelle strutture ospedaliere liguri sono 14, mentre rimangono invariate le terapie intensive. Attualmente i ricoverdi ordinari sono a quota 607 mentre le terapie intensive sono a 45. In terapia intensiva i pazienti sono 31 non vaccinati, 14 vaccinati.

Tamponi

I tamponi molecolari processati in un giorno sono stati 7976. Per quanto riguarda gli antigenici rapidi, non è stato possibile registrare il numero esatto di quelli eseguiti nelle ultime 24 ore. Lo rende noto la stessa regione: "a seguito di un problema informatico verificatosi al server, i dati del bollettino di oggi risultano incompleti. In particolare, non e' stato possibile rilevare il numero di tamponi antigenici rapidi e determinare il numero di guariti delle ultime 24 ore".