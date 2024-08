Cordoglio a Palazzo delle Laudi per la scomparsa di Marino Cesari

Arezzo, 9 agosto 2024 – Cordoglio anche a Palazzo delle Laudi per la scomparsa di Marino Cesari, avvenuta nella notte fra giovedì e venerdì scorsi. Cesari, che avrebbe compiuto a breve gli 86 anni d’età, è passato alla storia sportiva cittadina per essere stato il “presidentissimo” del Sansepolcro Calcio che conquistò la storica promozione in C2 nella stagione 1978-1979, il punto più alto toccato dai colori bianconeri. “Con Marino se ne va un imprenditore d successo, una persona molto cordiale e affabile” dichiara il sindaco Fabrizio Innocenti “e soprattutto un autentico innamorato dello sport e del calcio in particolare, capace nella sua gestione ai vertici del Sansepolcro di portare il club a vette mai più raggiunte. Mi fece particolarmente piacere, nell’aprile scorso, rivederlo e salutarlo nella reunion che fu organizzata al Borgo per celebrare quell’impresa, circondato dai suoi collaboratori e dai suoi ragazzi. Certo di interpretare il sentimento dell’intera comunità, rivolgo le più sentite condoglianze ai familiari di Marino, che resterà sempre nei nostri cuori e degli appassionati di calcio”.