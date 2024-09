Arezzo, 16 settembre 2024 – Contributi economici derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria per gli edifici di culto, edifici religiosi, centri civici, educativi, culturali, sociali e sportivi

L’avviso pubblico scade il 18 ottobre. La percentuale dei suddetti oneri da erogare aumenta dal 3 al 4%

Avviso pubblico per l’erogazione di contributi economici derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria a favore di edifici di culto, edifici religiosi, centri civici, educativi, culturali, sociali e sportivi del Comune di Arezzo. Quest’anno la giunta ha deciso di aumentare la percentuale destinata ai contributi dal 3 al 4% degli introiti.

Possono presentare domanda a partire da mercoledì 18 settembre tutti i soggetti elencati nell’avviso iscritti in appositi albi. La scadenza per le domande è fissata a venerdì 18 ottobre. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio governo del territorio 0575/377896, [email protected] oppure consultare il sito istituzionale dov’è disponibile anche il modello di domanda.